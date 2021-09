Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis doet onderzoek naar betere behandeling op maat

nieuws

Dr. Eelke Bosma van het Brandwondencentrum Groningen - Foto via Martini Ziekenhuis

ZonMW heeft de drie Nederlandse brandwondencentra, waaronder het Brandwondencentrum Groningen in het Martini Ziekenhuis, een subsidie van bijna drie miljoen euro toegekend.

Het geld gaan de brandwondencentra gebruiken om een cultuurverandering op gang te brengen, waarbij nog meer wordt gekeken naar behandeling op maat waarbij de individuele patiënt centraal staat. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de timing van de huidtransplantatie en het effect van kunsthuid. Ook gaat er geld naar projecten rondom zelfmanagement van de patiënt in het nazorgtraject.

“In het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen leiden we het onderzoek naar optimale nazorg”, laat dr. Eelke Bosma van het Martini Ziekenhuis weten. “De wensen van de patiënt staan daarbij centraal. Samen met de patiënt maken we doelen voor re-integratie. Die kunnen soms heel verschillend zijn. De manier waarop we nazorg geven en de ondersteuning die we daarbij bieden zijn thema’s bij het onderzoek.”