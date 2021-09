Studentenverenigingen ook dit jaar bomvol; koepel wil gesprek met gemeentes over uitbreiding

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Voor het tweede jaar op rij kent het aantal inschrijvingen bij studentenverenigingen een explosieve stijging. Dat blijkt uit een rondgang van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).

Inmiddels zijn de inschrijfmomenten gesloten bij bijna alle 48 studentenverenigingen die bij de LKvV aangesloten zijn. De teller voor het aantal inschrijvingen in Nederland staat nu op ruim 18.600, tegenover zo’n 16.300 aanmeldingen vorig jaar. In 2019, toen er geen coronacrisis was, schreven zo’n 10.000 studenten zich in bij een vereniging.

De LKvV is blij met deze groei in animo, maar merkt dat verenigingen klem komen te zitten. Volgens de verenigingskoepel resulteert de grote stijging in veel eerste- en tweedejaars studenten die voor meerdere verenigingen uitgeloot worden. “Dat is zeer teleurstellend voor studenten die zelfs voor het tweede jaar op rij geen lid kunnen worden”, zo stelt Denise van de Sant, praeses van de LKvV.

Verenigingen in meerdere studentensteden willen daarom in gesprek met gemeentes en onderwijsinstellingen. Ze willen de bestaande verenigingen groter maken, of toestemming vragen om nieuwe verenigingen in het leven te roepen. “ Zonder financiële steun en de medewerking van instellingen en gemeenten is het ondoenlijk om nieuwe verenigingen op te richten en bestaande verenigingen uit te breiden op hun locaties”, zo stelt Van De Sant.