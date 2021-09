Drie studentenfracties U-Raad staan niet achter bezetting Academiegebouw

nieuws

Foto Joris van Tweel. Bezetting academiegebouw

Drie studentenfracties in de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen staan niet achter de bezetting van het Academiegebouw. Dat lieten vertegenwoordigers van de Studenten Organisatie Groningen, de Donut Party en De Vrije Student donderdagmiddag weten.

Volgens de fracties worden de zorgen van de organisaties achter Shelter Our Students gedeeld, maar heeft de actie een te grote impact op de bestaande samenwerkingsrelaties tussen de universiteit, gemeente en studentenorganisaties. “Het is een beladen discussie, want dakloosheid zorgt voor hevige emoties onder studenten. Het is niet meer van deze tijd dat de universiteit een ongecontroleerde stroom studenten kan toelaten. Maar juist daarom is het van belang dat we met elkaar in gesprek blijven, op basis van feiten en argumenten”, zo laat DVS-fractievoorzitter Marie-Cecile Hatzmann weten.

Ook vinden de fracties het betreurenswaardig dat de bezetting het fysieke onderwijs nu onmogelijk maakt. Hatzmann: “Veel studenten stonden te springen om na 1,5 jaar weer naar een fysiek college te mogen en elkaar te leren kennen. Deze actie zorgt daarom voor veel frustratie, wat het vinden van een oplossing bemoeilijkt.”