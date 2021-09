Studenten werken zich nog even in het zweet voordat de studie begint

De studenten van de Hanzehogeschool werken zich nog even in het zweet voordat ze weer in de schoolbanken zitten.

Op Zernike vinden er verschillende sportactiviteiten plaats om kennis te maken met de opleiding en hun medestudenten. Studieverenigingen hebben samen met de Hanzehogeschool voor een sportplaza gezorgd. Naast survivallen gingen de studenten vlotten bouwen en klimmen. Ook hebben ze een bonte avond met thema en een barbecue.

Gedurende de coronaperiode hebben de studenten niet veel fysieke activiteiten kunnen ondernemen. Ze zijn dan ook enthousiast om weer aan de slag te kunnen. “Om mijn klas te ontmoeten, dat is zeker mijn motivatie om hier aanwezig te zijn”, aldus een student.

Veel studenten worden lid van een studievereniging. Zo kunnen ze omgaan met mensen die in hun eigen vakgebied willen werken. Behalve gezelligheid is het ook een manier om korting op boeken en samenvattingen te krijgen. De studieverenigingen willen met deze sportactiviteiten vooral zorgen voor teambuilding en verbondenheid.