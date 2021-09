Studenten Top Dutch Solar Racing gaan meedoen aan race door Sahara en Atlas-gebergte

nieuws

Foto: Harjan Offereins

Studenten van Top Dutch Solar Racing vertrekken over tien dagen naar Marokko om daar vanaf 25 oktober mee te doen aan de Solar Challenge Morocco, een wedstrijd die door de Sahara en het Altas-gebergte voert.

In totaal gaat het om 21 studenten van de Hanzehogeschool, Alfa-college, Noorderpoort en de Rijksuniversiteit. De afgelopen anderhalf jaar hebben de studenten zich voorbereid op de race. Aanvankelijk zou de wedstrijd in Australië plaatsvinden maar deze Bridgestone World Solar Challenge werd vanwege de coronapandemie afgelast. Als alternatief wordt er nu een nieuwe race in Noord-Afrika gehouden.

Bijzondere uitdaging

De race voert over een totale afstand van 2.400 kilometer en begint op 25 oktober in de West-Marokkaanse havenstad Agadir. Op deze locatie zal na vijf racedagen ook weer gefinisht worden. Behalve door de Sahara rijdt men ook via het Atlas-gebergte. “Dit is een bijzondere uitdaging omdat de route daarmee een hoogteverschil van 8 kilometer heeft. Aangezien de deelnemende zonneauto’s ontworpen zijn voor een race door het Australische platteland, is deze race extra spannend voor alle teams”, laat het Groningse team weten.

Green Spirit

Aan de wedstrijd doen acht Euopese solar racing teams mee. De Groningse studenten verschijnen met hun tweede auto ‘Green Spirit’ aan de start. “Na aankomst in Agadir zal ‘Green Spirit’ verder worden getest onder de veranderde klimaatomstandigheden. Daarnaast moet Top Dutch Solar Racing de scrutineering en kwalificatie succesvol afronden om deel te kunnen nemen aan de Solar Challenge Morocco. Bij de scrutineering test de race organisatie of alle zonneauto’s aan de regels voldoen.”