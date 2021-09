Studenten teleurgesteld in Prinsjesdag: “We worden over het hoofd gezien”

nieuws

foto: Bob de Vries

Het Interstedelijk Studenten Overleg, het ISO, is teleurgesteld in de nieuwe Rijksbegroting en de Miljoenennota die dinsdag gepresenteerd werden. Het ISO vindt dat de studenten over het hoofd worden gezien.

“Het is opzienbarend dat er dit jaar weer niet wordt geïnvesteerd in studenten en het hoger onderwijs”, zegt Lisanne de Roos van het ISO. “Studenten moeten blijkbaar wachten op een nieuw kabinet voordat er écht wat wordt gedaan aan hun problemen”. De Roos doet de uitspraak na het bestuderen van de stukken waaruit blijkt dat ondanks de demissionaire status van het kabinet, er wel enkele noodzakelijke investeringen worden gedaan, maar waarbij het onderwijs wordt overgeslagen.

Nieuw kabinet

De studenten werden wel bij naam genoemd in de troonrede van Koning Willem Alexander: “”Voor veel jongeren en jongvolwassenen dreigt na anderhalf jaar leven met de handrem erop een valse of vertraagde start in opleiding en werk.” De Roos noemt dit positief, hoewel ook blijkt dat nu de handrem er af is, er nog altijd geen gas wordt gegeven voor studenten. “Het is wachten op een nieuw kabinet. Alleen het Nationaal Programma Onderwijs, NPO, werd als investering gepresenteerd. De incidentele NPO-gelden zijn echter slechts een doekje voor het bloeden. Dit geld is immers geoormerkt om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Een nieuw kabinet moet direct structurele, extra investeringen doen in het hoger onderwijs”.

Kansenongelijkheid

De Roos baalt er daarnaast van dat het leenstelsel nog altijd niet bij de wortel wordt aangepakt, terwijl dit voor kansenongelijkheid zorgt. “Door het leenstelsel zijn studenten financieel afhankelijk van hun ouders. Lang niet alle ouders zijn in staat hun studerende kind of kinderen financieel bij te staan. Een basisbedrag per maand voor elke student is dé oplossing voor de kansenongelijkheid onder studenten”. Het ISO deed dinsdag samen met verschillende andere partijen de oproep om op korte termijn het leenstelsel af te schaffen.