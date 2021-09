Studenten knokken om studieplek

nieuws

Groningen kampt niet alleen met een kamertekort, maar ook met een tekort aan studieplekken. Volgens verschillende studenten hebben ze te weinig plekken om goed te kunnen studeren.

Met name onder studenten van de Hanzehogeschool is de nood hoog. Zo weert de Universiteitsbibliotheek Hanze studenten tijdens de tentamenperiode. Hierdoor wordt de druk op andere studieplekken groter.

Drukte bij de Hanzehogeschool en het Forum

Evanya Breuer van de Hanzehogeschool Groningen erkent dat het drukker is in de gebouwen van de Hanzehogeschool. “Wanneer we kijken naar het eerste blok van het collegejaar vóór Covid-19 en nu, dan zien we een flinke stijging in de aantallen studenten in de gebouwen. Dit is ook begrijpelijk na anderhalf jaar thuisonderwijs.”

Ook bij Forum Groningen zien ze dat het studielandschap er door de Covid-19 crisis op dit moment heel anders uitziet, zo vertelt Pernille Claessen. “Wij hebben een overeenkomst met de Hanzehogeschool om 178 studieplekken te faciliteren, maar we hebben, vanwege de anderhalve meter maatregel, minstens de helft van onze studieplekken moeten wegdoen. Hierdoor kunnen wij op dit moment lang niet aan deze aantallen voldoen.”

Rumoerige bezoekers

De studenten die studeren in het Forum geven aan dat de studieplekken daar door de drukte niet heel fijn zijn. “Het Forum zie ik meer als een cultureel centrum. Er lopen hier toeristen en bezoekers van exposities en het is er erg rumoerig,” vertelt een student Communication & Information.

“Het is nooit de bedoeling geweest dat het Forum een stiltelocatie werd, waar studenten alleen maar studeren.” Integendeel, het Forum is volgens Claessen een levendig gebouw met een publiek karakter waar meerdere faciliteiten, zoals filmzalen, een coffeecorner en studieplekken bijeenkomen.

Daarnaast geeft Claessen aan dat de meningen over de studieplekken verdeeld zijn. “De ene student leert beter in een drukke omgeving, de ander kiest liever voor een rustiger omgeving. Iedere ochtend staat er een enorme rij die graag naar binnen wil en die het wel fijn vinden om hier te studeren. Als je beter gedijt bij een rustiger omgeving, kun je beter op een andere plek studeren.”

Geduw & getrek

Twee studenten die in het Forum werken herkennen dit beeld. “Je kunt bijna nergens anders in de stad studeren, dus we staan iedere ochtend in de rij te drammen voor een plekje. Deze moet je goed bewaken, want anders ben je hem zo kwijt. Studenten zitten zelfs op de trappen om te studeren.”

Dat je de plek waar je studeert goed moet bewaken blijkt uit meerdere verhalen. “Maandag werd er gevochten tussen een jongen die naar het toilet was gegaan en een andere jongen die zijn plek innam. Ze begonnen tegen elkaar aan te duwen en te trekken, uiteindelijk kwam de beveiliging er aan te pas,” aldus ooggetuigen.

Alternatieve studieplekken

Breuer hoort van locatiemanagers van de Hanzehogeschool dat met name de mediatheek en de Van Olsttoren erg druk zijn. Verder benadrukt Breuer dat er, naast het Forum, ook andere studieplekken zijn, zoals de Marie Kamphuisborg, Brugsmaborg, Van Doornveste en Willem Alexander Sportcentrum. “In totaal hebben we 650 studieplekken waar studenten ook kunnen werken. Daarnaast voegen we daar 500 studieplekken aan toe tijdens de tentamenperiode.”

“Daarbij komt ook dat de van Olsttoren op dit moment wordt verbouwd. Wanneer dit is afgerond komen er meer studieplekken beschikbaar.” Tot slot verwijst Breuer naar de website Hanze.nl/studieplekken, voor meer informatie omtrent plekken die zich buiten de eigen studieomgeving van studenten bevinden.