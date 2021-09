Stripblad GR’NN bestaat 25 jaar en viert dat met expositie

nieuws

Tekening: Vlerk. Stripblad GR'NN 25 jaar.

Het Groningse stripblad “GR’NN” bestaat 25 jaar en dat wordt vanaf zaterdag gevierd met een expositie in De Kelder aan de Walstraat.

GR’NN is een initiatief van tekenaar Vlerk om te laten zien dat er in het noorden veel tekentalent aanwezig is. GR’NN begon in 1996 als eenmalige uitgave, maar is inmiddels uitgegroeid tot een periodiek underground blad. Het concept is simpel: Iedere tekenaar levert vier pagina’s aan die door Vlerk gebundeld worden. Elke editie heeft een thema en verder zijn de tekenaars vrij om te maken wat ze willen.

Tijdens de expositie is werk te zien van tekenaars die er vanaf het begin bij waren, zoals Mark Hendriks, Daan Brand en Paul de Bie en van tekenaars die regelmatig meewerken, zoals Coen Vosveld, Diderik van Dijken, Eric Snelleman, Erik Wielaert, Naam en Vlerk.

De expositie begint zaterdag en duurt tot en met 15 oktober. De entree is gratis. Op zaterdag 25 september maakt de expositie deel uit van de kunstroute expOOST en zijn in de middag diverse tekenaars in De Kelder aanwezig.