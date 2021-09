Strijd voor Davit en Nunë gaat door: “We hopen dat zo veel mogelijk mensen mee protesteren”

De strijd voor Davit en Nunë gaat nog steeds onverminderd door. Samen met hun vader en Nederlandse familie gingen ze woensdag nog een laatste keer flyeren om mensen op te roepen naar hun protest te komen.

“Ze zijn nog nooit ergens anders geweest, maar de IND zegt toch dat ze Nederland uit moeten,” vertelt Edwin Westra, de Nederlandse oom van Nunë en Davit, tijdens het flyeren in de Herestraat. “Donderdag 30 september hebben we de zitting in de rechtbank en morgen, donderdag 23 september, het protest. Het zijn spannende tijden. Davit rent tijdens het flyeren vrolijk rond. Ik hoop dat hij dat nog lang mag blijven doen in de Groningse straten, want ik kan me niet voorstellen dat ze weg moeten.”

Hun petitie is inmiddels bijna 36.000 keer ondertekend. Dat betekent dat ze nog 4000 handtekeningen nodig hebben om de zaak op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Dat is hard nodig, want de tijd begint te dringen voor de kinderen.

Protest

Om te laten zien dat Davit en Nunë in Nederland horen, organiseert de familie donderdagavond om 19:00 een protest op de Grote Markt. Ze hopen dat zo veel mogelijk mensen daar naartoe komen. “We hopen aandacht te krijgen met zo veel mogelijk mensen, dat in elk geval iedereen in Nederland weet wie Nunë en Davit zijn en dat op een zo goed mogelijke manier kracht bij te zetten door een protest.”

Spannende tijd

“Het is lastig. Voor Nunë en Davit is het helemaal verschrikkelijk. Het echte moment waar ze zo lang naartoe hebben geleefd, terwijl je daar niet naartoe wil leven, dat breekt aan. Dat is heel spannend en heel onzeker. Het is een lastige tijd.” Hoe groot hun kansen zijn durft hij niet te zeggen. “Qua rechtszitting heb ik geen idee, maar ik kan me niet voorstellen dat de IND niet inziet dat deze kinderen hier geworteld zijn. Ze zijn hier gewoon altijd geweest in Groningen, ze zijn nooit ergens anders geweest, dus waar hebben we het over. Dus IND, laat de menselijke maat terugkeren.”

De petitie is te ondertekenen via laatzeblijven.nl. Donderdagavond 23 september om 19:00 uur is het protest op de Grote Markt.