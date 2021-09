Stercelliste Larissa Groeneveld en ADAM Quartet gaan concert geven in Martinikerk

nieuws

Foto: Capella Groningen

Stercelliste Larissa Groeneveld gaat im september samen met het ADAM Quartet een concert geven in de Martinikerk.

Groeneveld en het ADAM Quartet gaan het strijkkwintet in C spelen, een werk van Franz Schubert. Schubert componeerde het stuk in de tijd waarin een tyfusepidemie in Wenen hem persoonlijk raakte. In combinatie met zijn syfilis werd hij ernstig ziek. De emoties die hij doormaakte heeft hij verwerkt in de compositie.

Het ADAM Quartet laat weten verheugd te zijn over de aanstaande samenwerking met Groeneveld. “Het is een grote eer om als jong opkomend strijkkwartet het prachtige strijkkwintet in C groot van Franz Schubert, een ware parel in het kamermuziek repertoire, te mogen combineren met de ervaring en coaching van de befaamde celliste Larissa Groeneveld.” Het ADAM Quartet maakt sinds vorig jaar deel uit van de Nederlandse Strijkkwartet Academie. Larissa Groeneveld studeerde cello aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. In 1990 studeerde ze af met de hoogste onderscheiding. De afgelopen decennia heeft ze diverse prijzen en onderscheidingen in de wacht gesleept.

Het concert vindt plaats op 17 september om 20.00 uur in de Martinikerk in Groningen. Meer informatie, en tickets, zijn te vinden op deze website.