Startsein voor bouw 38 woningen in Meerstad gegegeven

nieuws

Foto: Bureau Meerstad

Vrijdag is het startschot gegeven voor de bouw van 36 woningen in de wijk De Zeilen in Meerstad.

Het bouwproject heet Driemaster en bestaat uit veertien hoekwoningen, twintig tussenwoningen en twee halfvrijstaande woningen. In oktober start de bouw en de woningen moeten in het derde kwartaal van volgend jaar opgeleverd zijn.

De woningen liggen in de bocht van de Vossenburglaan. Project Driemaster ligt niet direct aan het water, maar biedt wel doorkijkjes naar het Woldmeer.

In de wijk De Zeilen, in het noordoosten van Meerstad, moeten in totaal zeshonderd woningen komen.