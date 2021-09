Starters hebben relatief weinig kans op Groningse arbeidsmarkt

nieuws

Foto: Fauxels via Pexels.com

Van alle Nederlandse vacatures biedt slechts 2,2 procent een werkplek aan starters in Groningen, terwijl 4,6 procent van alle afgestudeerde Nederlanders uit Groningen komt. Dat blijkt uit onderzoek van CvSter, op basis van 7.812 recente openstaande vacatures.

Groningen staat daarmee tussen Friesland en Drenthe in, als het gaat om het aanbod aan startersvacatures en het aantal afgestudeerden. Zeeland telt veruit de minste vacatures voor starters (1,2 procent). Utrechtse starters hebben de meeste banen om uit te kiezen. 7,7 procent van de Nederlandse afgestudeerden komt uit Utrecht, maar 12,8 van alle startersvacatures worden hier aangeboden.

Het gemiddelde startsalaris ligt wel hoog in Groningen. Het gemiddelde startsalaris in de provincie is 2.347, meer dan het landelijk gemiddelde van zo’n 2.300 euro. In Friesland ligt het startsalaris het hoogst van Nederland. Daar krijgen werknemers voor een beginnersfuncties gemiddeld 2.401 euro per maand.