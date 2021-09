Stakingsacties in UMCG: “Als je afspraak niet doorgaat, dan ontvang je bericht”

nieuws

In meerdere ziekenhuizen, waaronder het UMCG, wordt aanstaande dinsdag het werk neergelegd. Het UMCG laat weten dat sommige geplande behandelingen en afspraken hierdoor afgezegd moeten worden.

Op de actiedag, die in de nacht van maandag op dinsdag begint, die 24 uur duurt zullen medewerkers een zondagsdienst draaien. Afgelopen week werd bekend op welke afdelingen gestaakt gaat worden. Alleen noodzakelijke en spoedeisende zorg zal verleend gaan worden. “De acties zullen leiden tot het afzeggen van sommige geplande behandelingen en afspraken”, laat het UMCG weten. “Als ziekenhuis streven we er naar om zoveel mogelijk afspraken en behandelingen door te laten gaan. Als uw afspraak niet door kan gaan, dan nemen we contact met u op.”

De actie vindt plaats nadat werkgeversorganisatie NFU eerder deze maand, kort voor het aflopen van het ultimatum van de vakbonden, een zeer teleurstellend eindbod presenteerde: alleen verpleegkundigen en doktersassistenten gaan er in salaris iets op vooruit. Voor het jaar 2021 heeft de NFU nul procent loonsverhoging in gedachten en voor de meeste werknemers komt er één procent structurele loonsverhoging bij en een eenmalige uitkering van 750 euro bruto voor de hele periode van drie jaar. Voor de FNV is het bod van NFU volstrekt onvoldoende.