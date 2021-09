Stadstoezicht blijft streng toezien op naleven regels Noorderplantsoen en Stadsstrand

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Medewerkers van Stadstoezicht blijven de komende periode streng toezien op het naleven van de regels voor het Noorderplantsoen en Stadsstrand. Dat laat de gemeente Groningen weten.

In de nacht van woensdag op donderdag moest de politie op zeker twee locaties in de stad in actie komen om feestjes te beëindigen. Rond 01.00 uur sommeerden agenten ongeveer 250 mensen, die een feestje aan het vieren waren op het Stadsstrand, om te vertrekken. Een half uur later moesten agenten een feestje beëindigen in een studentenhuis aan het Damsterdiep waar ongeveer tachtig personen aanwezig waren. Uit berichten die binnen komen op de redactie van OOG Tv blijkt dat het ook op andere plekken in de stad onrustig was. Zo werden er ook feestjes gevierd in Vinkhuizen en op een sportveld aan de Eikenlaan.

Regels gelden nog

“Ik kan geen reactie geven op deze specifieke situaties omdat die bij mij niet bekend zijn”, vertelt gemeentewoordvoerder Hans Coenraads. “Wel zijn er bij ons ook geluiden binnengekomen dat het op sommige plekken nog tot laat druk was. Specifiek voor het Stadsstrand, en ook voor het Noorderplantsoen, kan ik zeggen dat de regelgeving voor deze gebieden niet veranderd is. De regels, zoals we die eerder dit jaar ingevoerd hebben, gelden nog, en Stadstoezicht kijkt hier streng op toe.”

Stiltegebied

Enkele maanden geleden besloot het Stadsbestuur dat het in het Noorderplantsoen en op het Stadsstrand na 22.00 uur rustig moet zijn. Vanaf 22.00 uur zijn beide locaties een stiltegebied, is versterkte muziek verboden en mag er in het Noorderplantsoen niet gebarbecued worden. Voor de speelweide en de vijver in het Noorderplantsoen en voor het Stadsstrand geldt er daarnaast een alcoholverbod.

Politie

In geval van feestjes in huizen meldt Coenraads: “Dit is echt een politie taak. Als je overlast ervaart doordat er bij je in de buurt een feestje wordt gevierd, dan kun je het beste de politie bellen. Zij hebben middelen om achter de voordeur te handhaven. Is er vaker overlast dan hebben ze bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om geluidsapparatuur in beslag te nemen en om bekeuringen uit te schrijven.”