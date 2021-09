Stadspartij wil opheldering over ‘chaos’ bij werving personeel voor zwembaden

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Bij de fractie van de Stadspartij in de Groninger gemeenteraad zijn signalen binnengekomen dat de werving van personeel voor de zwembaden in de gemeente allesbehalve soepel en goed verloopt. De partij zal het stadsbestuur hier woensdag over bevragen tijdens het Politieke Vragenuur.

De zwembaden in de gemeente kampen al enige tijd met een groot personeelstekort. Begin april moesten Kardinge, de Parrel en Helperbad hun deuren enige dichthouden voor recreanten, omdat er niet voldoende toezicht was. Eind augustus meldde Sport050 opnieuw te vrezen voor de uitval van zwemactiviteiten door een tekort aan personeel.

Maar dat gebrek aan personeel ligt volgens de Stadspartij niet alleen aan een tekort aan gekwalificeerde mensen. “Er zijn bij de fractie van de Stadspartij signalen binnengekomen dat de werving van personeel voor de zwembaden in de gemeente allesbehalve soepel en goed verloopt”, aldus Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van de Stadspartij. “Er is bijvoorbeeld iemand op sollicitatiegesprek geweest en daar bleek dat diegene die het gesprek afnam helemaal verkeerd was geïnformeerd door het

wervingsbureau, in dit geval Randstad, of door het managementteam bij Sport050. Bij de samenwerking met Randstad en Sport050 worden fouten gemaakt waardoor goed opgeleide zweminstructeurs niet op een juiste manier worden behandeld en beoordeeld tijdens het eerste gesprek met Sport050.”

Dat moet anders, zo stelt Sijbolts: “Dit is doodzonde, want hierdoor blijven mensen die de vacature kunnen vervullen

werkeloos thuis zitten en blijven veel vacatures vacant.”, zegt Sijbolts. “Het is voor de Stadspartij onmogelijk te achterhalen waar het probleem precies zit, maar de signalen zijn duidelijk.”