Stadspartij: Er moet eindelijk een echte campus op Zernike komen

Foto: Sebastiaan Scheffer

Er moet nu eindelijk een echte campus op Zernike komen. Dat vindt de Stadspartij. De woningnood onder studenten is al jarenlang een probleem in onze studentenstad.

Er is een groot tekort aan kamers en studentenwoningen. En dit probleem wordt met de komst van steeds meer (internationale) studenten elk jaar groter. Volgens de Stadspartij komt dat omdat het college, en een aantal colleges hiervoor, de beslissing voor een volwaardige campus met bewoning steeds voor zich uit hebben geschoven.

“Al in 2009 had de Stadspartij ideeën om studentenwoningen te bouwen op Zernike en op het Suikerunieterrein,” stelt fractievoorzitter Amrut Sijbolts. “Maar twaalf jaar geleden was het woord ‘campus’ al besmet in deze stad. Telkens bleek dat de gemeente Groningen geen rol voor zichzelf zag bij de ontwikkeling en explotatie van een campus op Zernike”

Door de toegenomen overlast van studenten in bepaalde wijken, de gigantische toeloop van studenten en het tekort aan woningen in de gemeente is de discussie nu versneld. De bewoning van de campus Zernike staat woensdagavond voor de zoveelste keer op de agenda van de gemeenteraad. De Stadspartij pleit dan opnieuw voor een campus.