Stadspark in het teken van UrbanExperencie: “Kennismaken met urbancommunity”

Foto: Rieks Oijnhausen

Op een laagdrempelige manier kan er zaterdag in het Stadspark kennis worden gemaakt met de urbancommunity. In het Stadspark worden diverse workshops gegeven.

Het programma begon zaterdagochtend rond 10.00 uur. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport ging in gesprek met de host van de dag en na het maken van een graffitikunstwerk was de kennismakingsdag officieel geopend. De ochtend stond in het teken van Experience Urban waarbij jongeren gratis mee konden doen onder begeleiding van ervaren sporters aan workshops en online games. In de middag zijn er wedstrijden skateboarden, BMX en freerunning.

Urbansports is de verzamelnaam van sporten die op straat worden beoefend. Ook de komende week vinden er in het kader van de Nationale Sportweek verschillende urban-activiteiten op diverse locaties in de stad plaats. “Iedereen die dat wil, kan hier gratis aan deelnemen. Daarnaast zetten de lokale urban communities hun deuren open om jongeren te verwelkomen en te introduceren in de urban wereld”, laat de organisatie weten. Meer informatie is te vinden op deze website.