Stadsbestuur: “Internationale studenten moeten beter geïnformeerd worden over woningkrapte”

nieuws

Foto Joris van Tweel

Internationale studenten moeten beter geïnformeerd worden over de woningkrapte die er in Groningen heerst. Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen woensdag laten weten.

Van der Schaaf reageerde daarmee op vragen van verschillende fracties over de woningnood onder internationale studenten. Raadslid Sander Claassen (D66) was bij de introductie van het onderwerp ook kritisch. Hij liet weten verbaasd te zijn over uitspraken die de bestuursvoorzitter van de RuG onlangs deed in het NRC. Claasen verweet hem blindheid van het pluche. Hij riep de top van de RuG op om van het pluche te komen en eens met eigen ogen te gaan aanschouwen hoe groot de problemen zijn. “Ga eens in gesprek met de internationale studenten, van het pluche naar de couch, zou ik willen zeggen.”

Onwetend

Van der Schaaf laat daarop weten dat er vanaf het begin van dit jaar eendrachtig is samengewerkt tussen gemeente, RuG en Hanzehogeschool voor een gemeenschappelijke oplossing. Dagelijks informeerde men elkaar wat de laatste stand van zaken was, en hoe het ging in de noodopvang. Desondanks denkt de wethouder dat ondanks alle inspanning er nog wel wat te winnen valt. “We zien dat veel studenten toch nog vrij onwetend hier naar toe zijn gekomen.”

Brede discussie

Volgens Van der Schaaf hoort de jaarlijkse piekopvang van studenten er bij. Wel is het tempo waarin de noodopvang volstroomt een punt van aandacht. De wethouder liet weten dat hij binnenkort een brede discussie wil voeren in de gemeenteraad over de internationale studenten in Groningen. “Ik weet ook dat meneer De Vries (Jouke de Vries, red.) bereid is om dit gesprek met u als raad aan te gaan, dus ik stel voor aan de griffie om dit zo snel mogelijk te organiseren.”