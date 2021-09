Stadjer krijgt twee jaar cel voor inbraken en diefstallen bij studentenhuizen

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een 29-jarige man Groningen kreeg donderdag twee jaar celstraf opgelegd door de rechtbank in Groningen, omdat hij dit jaar op verschillende plaatsen in de gemeente heeft ingebroken en diefstallen heeft gepleegd. Ook had de man verschillende goederen in zijn bezit, die eveneens uit misdrijven afkomstig zijn.

De man zat in een proeftijd voor een eerdere veroordeling wegens vergelijkbare misdrijven. Hoewel de Stadjer in een hulpverleningstraject zat voor verschillende psychische problemen, die aan deze eerdere misdrijven hebben bijgedragen, ging de Stadjer meermaals opnieuw in de fout. Dat rekent de rechtbank de man zwaar aan.

“Er was sprake van lopende proeftijden bij eerdere voorwaardelijke veroordelingen en verdachte stond bovendien onder toezicht van de reclassering. Dit heeft hem er echter niet van weerhouden om de strafbare feiten te plegen”, zo stelt de rechtbank. “Gelet op het voorgaande en kijkend naar de oriëntatiepunten van het LOVS is enkel een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf passend. Dat verdachte gemotiveerd is voor hulp en begeleiding en zijn behandeltraject bij AFPN wil voortzetten maakt niet dat de rechtbank van dat uitgangspunt afwijkt. Het bestaande, positief verlopende reclasseringstoezicht heeft recidive niet kunnen voorkomen. Er is geen grond om aan te nemen dat dat nu anders zou zijn.”

Het Openbaar Ministerie wilde de Stadjer voor vier jaar achter de tralies hebben, maar de rechtbank acht niet bewezen dat alle goederen door de man zelf zijn gestolen. Daarom wordt de man veroordeeld voor slechts drie inbraken en diefstallen.