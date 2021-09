Stadjer die 14-jarige Dinant doodstak in Hoogkerk voor de rechter

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 24-jarige man uit Groningen, die op 6 juni van dit jaar de 14-jarige Dinant Paré neerstak bij de Albert Heijn, moet zich dinsdag voor het eerst verantwoorden in de rechtbank in Groningen.

Volgens RTV Noord en DvhN spreken rechter en het OM zich dinsdag nog niet uit over de zaak, maar zullen wel een toelichting geven op het politieonderzoek. Het gaat dan ook om een pro forma zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak is naar verwachting pas volgend jaar.

Vlak na het dodelijk steekincident werd de 24-jarige Stadjer aangehouden. De man is een bekende van zowel de politie als de hulpverleningsinstanties. De steekpartij maakte een hoop indruk in Hoogkerk. De voorgevel van de supermarkt veranderde in zeer korte tijd in een bloemenzee. Een aantal dagen na de dodelijke steekpartij werd er een stille tocht gehouden voor de overleden tiener.