Spannende dag voor Nunë en Davit, maar met een bijzonder positieve uitkomst (liveblog)

Het is een spannende dag voor Nunë en Davit. Vandaag wordt duidelijk hoe de rechtbank denkt over de uitzettingsprocedure van de IND. De instantie bepaalde dat de kinderen uitgezet moeten worden naar Armenië, een land waar ze nooit zijn geweest en de taal niet spreken.

De twee kinderen moeten van de IND terug naar het Oost-Europese land, omdat hun ouders wegvluchten uit Armenië. Een meervoudige kamer van de rechtbank in Groningen behandelt op donderdagmiddag of de IND haar werk goed heeft gedaan. Als dat niet zo blijkt te zijn, moet de IND de beoordeling van de uitzettingsprocedure opnieuw doen. Maar de Armeense en de Nederlandse familie van de twee kinderen hoopt, samen met de twee jonge kinderen, dat het niet zover komt.

14.50 uur:

Buiten de rechtszaal wordt, na afloop van de zitting, een hoop geknuffeld, gelachen en gehuild van blijdschap.

14.25 uur:

Kortom, het lijkt erop dat Nunë en Davit in Nederland en Groningen kunnen blijven. #nunedavit https://t.co/7ZJTijP2ed — Wouter Holsappel (@Holsappel) September 30, 2021

14.20 uur

In de rechtszaal vloeien de tranen rijkelijk en klonk een luid applaus na de uitspraak. De kinderen zelf lieten het tafereel gelaten over zich heen komen.

14.17 uur

De IND heeft over het hoofd gezien dat het adres in een eerdere procedure is genoemd. Dat betekent dat er sprake van nieuwe feiten die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de aanvraag. IND trekt het bezwaar in en gaat opnieuw beslissen. Inschatting is gunstig.

De vertegenwoordiger van het IND kan niet beslissen over eventueel verblijf van de familie, maar schat de kansen gunstig in. Geklap vanuit de zaal. #nunedavit

14.00 uur

De rechtbank schorst de zitting. De IND wil zich beraden op het voorgaande, omdat er wel degelijk een verblijfadres op meerdere plekken in de dossiers terug te vinden is.

13.59 uur

IND: We kregen stukken met veel weggelakte adressen. Daaruit lijkt alsof er geheimhouding was omtrent het adres. De zwarte stukken ademden geheimhouding. Nu ziet de dienst ook de stukken waar het adres gewoon duidelijk op staat. #nunedavit — Wouter Holsappel (@Holsappel) September 30, 2021

13.56 uur

Rechter: “Als u niet zeker wist of ze daar vast woonden, had u dat toch even kunnen vragen?” IND: “We zijn geen opsporingsdienst.”#nunedavit https://t.co/CnmRIsRDZx — Wouter Holsappel (@Holsappel) September 30, 2021

13.40 uur

De kern van de zaak is tot nu toe of de familie wel altijd in beeld is geweest. Dat betekent eigenlijk dat er een heel specifiek verblijfsadres bekent moet zijn bij de IND. Dat was er niet, maar dat betekent natuurlijk niet direct dat dat de schuld van de familie is. Dat kan ook door de werkwijze van het IND komen.

Er zijn zes zogenaamde ‘contra-indicaties’in deze zaak. De IND werpt slechts één alleen contra-indicatie tegen, namelijk dat de ‘vreemdeling is niet beschikbaar geweest in het kader van vertrek’. Dus dat is ook waar de rechters zich over moeten buigen, of dat een terechte tegenwerping is

De twee kinderen zitten rustig en stil te luisteren naar alles wat er gezegd wordt. Nunë en Davit letten wel op, maar lijken niet alles te begrijpen. Straks wordt het publiek tijdelijk verzocht de zaal te verlaten. Dat worden de pedagogische rapporten over de kinderen besproken.

12.40 uur

Buiten de rechtbank staan familie, vrienden en klasgenoten van de twee kinderen, om hen te steunen bij hun zaak. Ook verschillende belangenbehartigers van de kinderen zijn naar de rechtbank aan het Guyotplein gekomen, waaronder voormalig ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind en Esther van Dijken, PvdA-lid en pleitbezorger van een ‘kinderpardon’.

“Vandaag is spannend”, vertelt Edwin Westra, de ‘Nederlandse oom’ van kinderen. “Er is nu een mooi en liefdevol protest hier, om Nunë en Davit te ondersteunen. En daarna is de rechtszitting en hoe dat gaat lopen, durf ik niet precies te zeggen. Daarna heeft de rechtbank in principe zes weten de tijd om een beslissing te nemen. Dan gaan we opnieuw een onzekere tijd in, maar we hopen dat het Nederlands rechtssysteem de juiste beslissing neemt.”