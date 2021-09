SP: ‘Toegankelijkheid binnenstad wordt bedreigd door herinrichting Grote Markt’

nieuws

De toegankelijkheid van de binnenstad wordt bedreigd door de gemeentelijke plannen voor de herinrichting van de Grote Markt. Dat heeft de gemeenteraadsfractie van de SP vrijdagmiddag laten weten.

De SP vindt het onverantwoord dat gemeente geen pendelbusjes in wil zetten voor vervoer van mindervaliden naar de binnenstad. De gemeente zou tot deze conclusie komen, omdat de pendelbusjes die tot voor twee jaar terug nog reden tussen het Zuiderdiep en het Akerkhof, niet rendabel waren.

Maar dat betekent volgens SP-raadslid Wim Koks niet dat mensen er geen baat bij hebben: “Nieuwe pendelbusjes zouden onrendabel zijn. Maar het onderzoek was daarvoor te kort en de pilot met pendelbusjes te krakkemikkig. Men vergeet even wat het belang van goed openbaar vervoer is. De postbezorging zal ook nooit zomaar gestaakt gaan worden door PostNL omdat het brengen van brieven naar dorpjes te weinig op zou leveren. Net als goede postbezorging heeft iedereen baat bij een bereikbare binnenstad.”

Herinrichting in 2023 klaar

Als het aan het gemeentebestuur ligt, krijgt de Grote Markt vanaf medio volgend jaar een grote opknapbeurt. Vanaf 2023 moet de Grote Markt een levendig voetgangers- en ontmoetingsplein worden, waar geen plaats meer is voor OV-bussen. Er komen twee fietsroutes: eentje tussen Ebbingestraat en Gelkingestraat, dus voor het stadhuis langs, en eentje langs de oostwand. De nieuwe oost-westroute loopt via de Guldenstraat, Rodeweeshuisstraat en Kwinkenplein richting Sint Jansstraat.