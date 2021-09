SP: te weinig wisselwoningen voor Blinkerdlaan in Ten Boer

nieuws

FotoL Google Maps - Streetview

De raadsfractie van de SP wil van het gemeentebestuur weten, of en hoe de problemen van de bewoners van de Blinkerdlaan in Ten Boer opgelost gaan worden.

Bouwonderneming Plegt-Vos heeft aan 25 van de 60 woningen aan de Blinkerdlaan een bericht gestuurd dat de gemeente niet meer wisselwoningen wil bouwen. Deze bewoners moeten daarop opnieuw twee jaar wachten op een veilig huis. De SP wil dat de gemeente die vertraging gaat oplossen.

Volgens de SP zijn deze woningen in 2017 al geïnspecteerd. Dat betekent dat de bewoners na vier jaar opnieuw bijna twee jaar moeten wachten op een veilig huis. De fractie wil dat de gemeente ingrijpt. Ze wil onder meer weten hoeveel wisselwoningen er per direct nodig zijn, hoeveel op korte termijn gebouwd worden en of daar voldoende budget voor is.