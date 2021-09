Shelter Our Students: ‘RUG-voorzitter spuwde steenkoude leugens in NRC’

nieuws

Jouke de Vries - Foto: via Rijksuniversiteit Groningen

Shelter Our Students, het collectief van studenten en jongeren in Groningen wat onderdak probeert te bieden aan dakloze, internationale studenten, is woest over een interview wat RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries afgelopen zondag liet optekenen in het NRC.

“De Vries wist niet alleen een algemeen gruwelijke neoliberale ideologie te spuien, maar ook steenkoude leugens”, zo schrijft Shelter Our Students, in een reactie op het interview met De Vries. “Studentenkamers komen niet uit de lucht vallen. De universiteit moet de verantwoordelijkheid nemen voor de dakloze studenten en de afspraken die tijdens de bezetting zijn gemaakt nakomen.” Daarnaast vind SOS het frappant dat De Vries de 750 studenten die nu, via Shelter Our Students, moeten couchsurfen in Groningen ‘is vergeten’. “De Vries gelooft in de bovennatuurlijke verschijning van studentenkamer, bij machte van de mystieke ‘marktwerking’.

In het interview laat De Vries onder meer optekenen dat hij vindt dat zijn universiteit voldoende heeft gedaan om de woningnood onder internationale studenten tegen te gaan. De Vries vindt daarnaast dat de universiteit niet verantwoordelijk is voor de problemen die ook dit jaar weer zijn ontstaan bij de start van het nieuwe collegejaar “Je wordt er wel verantwoordelijk voor gehouden, maar je bent er niet verantwoordelijk voor. Dat is de gemeente”, zo stelt De Vries. De grote toestroom aan internationals moet beperkt worden door de rijksoverheid, zo stelt De Vries.