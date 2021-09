Shelter Our Students kan vraag bijna niet meer aan: ‘Buitenlandse studenten slapen in bushokjes’

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

De noodopvanglocaties voor internationale studenten zitten zo goed als vol en ook Shelter Our Students heeft inmiddels zo’n honderd studenten gekoppeld aan een lokale aanbieder van een slaapplek. Maar het is niet genoeg, stelt Marinus Jongman donderdag bij stadsblog Sikkom

Volgens de voorzitter van de Groninger Studentenbond zijn de eerste verhalen bekend van buitenlandse studenten die de nacht hebben doorgebracht in bushokjes. Inmiddels staat de aanmeldingenteller van SOS op vijfhonderd, maar zijn er slechts 150 mensen die een slaapplek hebben aangeboden. Daarnaast zitten de noodopvanglocaties zo goed als vol en blijft er dus weinig anders over voor internationals dan kiezen voor slapen in dure hotels, of slapen in de buitenlucht. Volgens Jongman gaan de eerste verhalen over internationale studenten die in bushokjes hebben moeten slapen rond binnen de organisaties die samenwerken binnen SOS.

Volgens de GSb komen er de komende dagen nog tientallen studenten bij die buiten de boot vallen. Jongman vreest dan ook dat de situatie uit de hand gaat lopen, als er niet snel meer noodopvangplekken komen. Op de lange termijn wil de GSb dat de onderwijsinstellingen minder buitenlandse studenten binnenhalen. De geldprikkel voor universiteiten en hogescholen om dat te doen moet daarom aan banden worden gelegd.