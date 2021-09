Scooterrijder geschept door automobilist op Hereweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Hereweg is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur. “Het is gebeurd ter hoogte van het kantoor van een geestelijke-gezondheids- en ouderenzorg organisatie”, vertelt Wind. “Vermoedelijk wilde de automobilist vanaf de Hereweg het parkeerterrein van deze organisatie oprijden. Daarbij moet er een fietspad gepasseerd worden. De automobilist heeft de scooterrijder waarschijnlijk over het hoofd gezien. Het is een flinke klap geweest.”

Als gevolg van de botsing kwam de scooterrijder op het wegdek terecht. “Ambulanciers hebben het slachtoffer behandeld. De persoon is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.