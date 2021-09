Scooterliefhebbers willen een eigen ronkende plek

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De raadsfracties van Student & Stad en de Stadspartij wil dat het gemeentebestuur jonge scooterliefhebbers en vaste plek geeft voor hun activiteiten.

De groep jongeren, genaamd Teamshab050, wil graag een eigen veilige plek waar ze kunnen hangen en stunten, zonder overlast te veroorzaken aan anderen. De groep oefent deze hobby onder meer uit op industrieterrein Westpoort. Daarbij raakte op 29 augustus een 22-jarige scooterrijder zwaargewond. De politie maakte vervolgens een eind aan de activiteiten.

De twee fracties zeggen tegen het stunten en racen op de openbare weg te zijn, maar vinden dat het gemeentebestuur hen moet helpen. Student & Stad en de Stadspartij vinden het faciliteren hiervan, mits veilig en verantwoord, vele malen beter dan wanneer dit gebeurt op de openbare weg. Het kat en muisspel tussen de jongeren en de politie waar nu sprake van is, is geen wenselijke situatie.

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij zegt: “Misschien kan zo’n plek voor deze groep scooterrijders gecombineerd worden met een plek voor skaters. Ook deze groep is op zoek naar een eigen locatie waar ze het het verkeer in de openbare ruimte niet in de weg zitten”.