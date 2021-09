Ruim 20 procent minder Groningse rokers dan acht jaar geleden

nieuws

Foto: Dids (via pexels.com)

Het aantal rokers in de provincie Groningen is tussen 2012 en 2020 met bijna 20 procent afgenomen. In de gemeente Groningen wordt relatief het meest gerookt, door 22,8 procent van de inwoners. Dit blijkt uit cijfers van Independer.

De sterkste daling binnen de provincie vond plaats in de gemeente Stadskanaal. Hier is het aandeel inwoners dat af en toe een sigaret opsteekt zelfs bijna gehalveerd. De rookvrije horeca, duurdere sigaretten en gezondheidsoverwegingen worden vaak als reden genoemd om met sigaretten en shag te stoppen.

Het aantal rokers in de gemeente Groningen ligt hoger dan het landelijke cijfer: Van alle Nederlanders rookt 16,7 procent. De cijfers zijn bekend gemaakt vanwege het begin van stoptober. In die maand doen duizenden mensen mee aan de actie om blijvend te stoppen met roken. Soms lukt dat.