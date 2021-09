RUG opent permanente dependance in het Duitse Papenburg

nieuws

Foto via Eems Dollard Regio

De Rijksuniversiteit Groningen gaat een tweede universiteitslocatie openen in Papenburg. Dat maakte de Eems Dollard Regio donderdagavond bekend. Het wordt de eerste permanente locatie van de RUG in de Duitse stad.

De nieuwe universiteitslocatie moet gaan zorgen voor een nieuwe stip in de ‘witte vlek’ in de economische regio Papenburg-Dörpen. “We hebben bij ons in het noordwesten drie universiteiten en vier hogescholen”, zo stelt Jan Peter Bechtluft, burgemeester van Papenburg. “ Daar tussenin ligt onze Wirtschaftsraum Papenburg-Dörpen, dat in dat opzicht een ‘witte vlek’ is. Dat verandert nu met de komst van de RUG-locatie en dat biedt grote kansen voor de hele regio.”

De nieuwe vestiging dient als permanente opvolger voor de University of Groningen North West Germany, een RUG-locatie in het Marien-Hospital, het medisch centrum van de Duitse stad. Deze tijdelijke universiteitsafdeling houdt in 2022 op te bestaan. Zowel de RUG als de regio wil daar graag een permanent gevolg aan gaan geven.

Het Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur staat positief tegenover de plannen en draagt mogelijk financiering bij aan het project. Mogelijk komt er ook financiële steun vanuit het nieuwe Interreg-programma van de Europese Unie en ook het lokale mkb wil graag bijdragen.