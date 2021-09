RUG-hoogleraar wint prijs van drie ton voor fundamenteel onderzoek

nieuws

Prof. Dr. Lisa Herzog - Foto: Paula Winkler

Lisa Herzog, hoogleraar Politieke Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft afgelopen dinsdag de Ammodo Science Award for Fundamental Research ontvangen.

Herzog kreeg de prijs uit handen van advocaat en hoogleraar Prof. Dr. Steven Perrick, tijdens een feestelijke uitreiking in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Ook zeven andere wetenschappers namen hun prijs in ontvangst.

Het geldbedrag van 300.000 euro kan Herzog de komende jaren gebruiken om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel onderzoek. De Ammodo Science Award for Fundamental Research is bestemd voor excellente, internationaal erkende wetenschappers die, gedurende het midden van hun carrière, werkzaam zijn in Nederland en niet langer dan vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd.

Lisa Herzog onderzoekt, als hoogleraar Politieke Filosofie, hoe morele en democratische normen een grotere rol kunnen spelen in ons economisch systeem. Ze bestudeerde onder meer hiërarchische structuren en machtsverhoudingen in grote organisaties.

“Herzog beweegt zich met groot gemak tussen geschiedenis en actualiteit, tussen economie, psychologie en filosofie, en tussen fundamenteel onderzoek en een meer praktische toepassing”, zo schrijft de vakjury over de RUG-hoogleraar. “Haar indrukwekkende publicaties op het snijvlak van politieke filosofie en bedrijfsethiek, waaronder monografieën bij Oxford University Press en haar artikelen in diverse toonaangevende tijdschriften, leveren zowel in wetenschappelijke als in maatschappelijke zin een vernieuwende bijdrage.”