RUG begint in oktober met handhaving rookverbod rond gebouwen

Foto: Andor Heij

Per 1 oktober begint de Rijksuniversiteit Groningen met het handhaven van het rookverbod bij haar gebouwen in de binnenstad en op de Zernike Campus. Volgens de UKrant heeft bestuursvoorzitter Jouke de Vries dat vrijdagochtend laten weten.

Roken op terreinen van onderwijsinstellingen is al sinds augustus vorig jaar verboden. De coronacrisis gooide echter roet in het eten bij de handhaving ervan. Maar volgens De Vries gaat dat vanaf 1 oktober veranderen.

Handhavers

De RUG zet mensen met een participatiebaan in voor de handhaving bij de gebouwen in de binnenstad. Studenten van Noorderpoort handhaven het verbod bij de gebouwen op de Zernike Campus. Deze handhavers mogen ook handhaven op gemeentelijk terrein rond de gebouwen, volgens afspraak met de gemeente.

Forse boetes

De universiteit riskeert bij overtreding van het rookverbod fikse boetes. Zo kost één overtreding de RUG als zeshonderd euro en herhalingsboetes kunnen oplopen tot 4.500 euro. De RUG gaat de boetes niet direct verhalen op de rokers. De rokers worden aangesproken op hun gedrag.

Maar mensen die bij de RUG werken of studeren, moeten hun persoongegevens achterlaten. Zij kunnen daarop een gesprek met hun faculteit of met de directie verwachten. Consequente overtredingen van groepen of verenigingen worden mogelijk wel op hen verhaald.