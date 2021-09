RUG: ‘Afspraken met gemeente, Hanze en SOS worden nagekomen’

nieuws

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De Rijksuniversiteit Groningen benadrukt dinsdagmiddag dat het de afspraken die gemaakt zijn, na afloop van de recente bezetting van het academiegebouw, gaat nagekomen. Dat laat de universiteit weten, als reactie op de de ophef die is ontstaan over de uitlatingen die RUG-voorzitter Jouke de Vries zondag deed in het NRC.

Daarnaast laat de RUG, namens De Vries, weten dat de periode voor noodopvang wordt verlengd. “Ook worden andere locaties voor noodopvang verkend, zodat er snel kan worden opgeschaald indien dit nodig mocht zijn”, zo stelt De Vries.

Het interview met De Vries in het NRC zorgde voor veel ophef, onder andere bij Shelter Our Students en bij verschillende fracties in de Groninger gemeenteraad. Onder meer D66, SP, Student en Stad, CDA en VVD willen dat het gemeentebestuur zich uitspreekt over de uitlatingen van RUG-bestuursvoorzitter.

In het interview laat De Vries onder meer optekenen dat hij vindt dat zijn universiteit voldoende heeft gedaan om de woningnood onder internationale studenten tegen te gaan. De Vries vindt daarnaast dat de universiteit niet verantwoordelijk is voor de problemen die ook dit jaar weer zijn ontstaan bij de start van het nieuwe collegejaar “Je wordt er wel verantwoordelijk voor gehouden, maar je bent er niet verantwoordelijk voor. Dat is de gemeente”, zo stelt De Vries. De grote toestroom aan internationals moet beperkt worden door de rijksoverheid, zo stelt De Vries.