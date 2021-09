Roeier en olympisch medaillist Melvin Twellaar wint race tegen waterstofboot

Een bijzonder tafereel speelde zich vrijdagmiddag af tussen het Verbindingskanaal bij het Groninger Museum en roeivereniging De Hunze. Olympisch medaillewinnaar Melvin Twellaar nam het in een race op tegen een waterstofboot van het Alfa-college.



De race begon bij KGR De Hunze aan de Zuiderhaven en eindigde in het Verbindingskanaal, ter hoogte van het Groninger Museum.

De bewolking, die aan het begin van de vrijdagmiddag nog over de Diepenring hing, werkte niet mee tijdens de race. Maar dat maakt de uitdaging alleen maar groter, zo stelt ‘Chief Solar Officer’ Marcelien Bos van Solar Sport One, de organisator achter de race: “Normaal racen we in juni, maar corona maakt alles anders. Maar dit is nog meer uitdaging dan in een periode met veel zonne-uren.”

‘Man versus machine’

Maar de bewolking zorgde er wel voor dat de zonneboot zijn maximumsnelheid lang niet kon halen. Roeier Twellaar, die na de afgelopen Olympische Spelen een zilveren medaille mee naar huis nam, won twee van de drie races tegen de ‘zonneboot’. Op zowel de honderd als de tweehonderd meter was Twellaar de sterkste.

Tijdens zonovergoten dagen zijn de zonneboten echter niet bepaald langzaam te noemen en toen later op de middag de zon doorbrak, was de kans op hoge snelheden dan ook een stuk groter, zo beaamt Bos: De boten kunnen een maximumsnelheid bereiken van 52 kilometer per uur. Dat is nu wel erg hard, maar ik denk dat we de 45 wel gaan halen!”

‘New Energy Regatta’

De race is onderdeel van het programma van de ‘New Energy Regatta’, een zonneboot-evenement met meerdere races door de Groningse wateren. Zo was er een ‘endurance’-race, tussen het Eemskanaal en de Zuiderhaven. Daarnaast werd er een topspeed-race en een slalom gevaren tussen de Zuiderhaven en het Verbindingskanaal.