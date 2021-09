Risiconiveau Groningen van ‘ernstig’ naar ‘zorgelijk’

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

Het coronarisiconiveau voor de veiligheidsregio Groningen is woensdag bijgesteld van ‘ernstig’ naar ‘zorgelijk’. Dat blijkt uit een update van de coronarisicokaart.

Bij het risiconiveau wordt er gekeken naar het aantal besmettingen in een regio en het aantal ziekenhuisopnames. Volgens de GGD lag de besmettingsgraad in Groningen in de afgelopen week op 82 gevallen per 100.000 inwoners. Dit ligt onder het landelijk gemiddelde van 101 per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames daalde naar 8,5 per 1.000.000 inwoners. Op basis van deze aantallen werd het risiconiveau verlaagd van ‘ernstig’ naar ‘zorgelijk’.

In Nederland geldt nu voor zes regio’s de categorie ‘zeer ernstig’. Vorige week gold dit nog voor negen regio’s. Van de 25 veiligheidsregio’s staan er 19 op ‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’. Zes regio’s staan op ‘zorgelijk’. Het gaat behalve om Groningen, om Drenthe, Noord- en Oost-Gelderland, Noord-Holland Noord, Limburg-Noord en Brabant-Zuidoost. Het laagste niveau ‘waakzaam’ is nergens van toepassing.