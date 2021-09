Rechtbank Lelystad behandelt diefstal ‘Groningse’ Van Gogh

nieuws

Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar - Van Gogh - Foto: Groninger Museum

Voor de rechtbank in Lelystad verschijnt vrijdagmiddag de 59-jarige Nils M. Hij staat terecht voor de roof van het Van Gogh-schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’, eigendom van het Groninger Museum.

Het werk werd in maart vorig jaar gestolen uit Museum Singer in Laren, waar het schilderij in bruikleen was. Naast de Van Gogh zou M. vijf maanden later ook het werk ‘Twee lachende jongens’ van Frans Hals hebben gestolen uit museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam.

De verdachte werd begin april aangehouden in zijn woning. De woning werd daarna doorzocht, maar de schilderijen bleken hier niet te liggen. Dat was ook in de lijn der verwachting, omdat verschillende bronnen meldden dat de werken voor 400.000 euro zouden zijn verkocht aan een drugscrimineel.

Het Groninger Museum wil het werk graag terug. Begin maart, een jaar na de diefstal van het werk, startte het museum eem speciale webpagina met informatie over het werk. “We missen het werk nog elke dag en we willen het daarom graag terug”, vertelde woordvoerder Willemien Bouwers toen. “We hopen daarom dat we op deze manier de aandacht nogmaals op het werk kunnen vestigen, want we hopen dat het schilderij zo snel mogelijk terugkomt.”