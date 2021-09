Raadslid Jasper Been verlaat Groningse gemeenteraad

nieuws

Jasper Been (r) in gesprek met fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP. Foto: Sebastiaan Scheffer

Raadslid Jasper Been van GroenLinks verlaat de gemeenteraad van Groningen. Vanaf 1 oktober treedt hij in dienst als journalist bij het Financieele Dagblad. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt.

Been zat vanaf januari 2019 in de gemeenteraad en was woordvoerder Financiën en Economie. “Het was een eer om onderdeel te zijn van de GroenLinks-fractie en ik ben trots op wat we de afgelopen tijd hebben kunnen bereiken”, vertelt Been. “Ik wil de afdeling en de leden bedanken voor de samenwerking en ik wens Justine en de rest van de fractie veel succes!”

Het GroenLinks-raadslid wordt opgevolgd door Justine Jones: “Ik ben blij dat ik de komende maanden als raadslid deel uit mag maken van de fractie. Als inmiddels oud-bestuurslid van de afdeling heb ik de fractie deze periode van nabij gevolgd en de laatste maanden heb ik als lijstopvolger meegedraaid met de fractie. Ik kijk er naar uit om in de resterende raadsperiode mij in te zetten voor de vraagstukken die spelen in onze gemeente.”