Raadsfracties willen isolatie- en energiearmoede in gemeente aanpakken

Foto: Epic Fireworks via Flickr (CC BY 2.0)

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, de ChristenUnie en het CDA willen dat er in de gemeente Groningen snel werk wordt gemaakt van de maatregelen uit het Nationaal Isolatieprogramma.

Het isoleren van de huizen gaat op dit moment te langzaam, zo stellen de fracties. Zeker als Groningen in 2035 CO2 neutraal wil zijn, vindt raadslid Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks): “Landelijk zie je dat we ons isolatietempo ongeveer moeten verdrievoudigen, willen we onze doelstellingen behalen. In Groningen zal dit niet anders zijn. Met het Energieloket wordt al hard aan de weg getimmerd, maar om onze doelstellingen te behalen is systematisch meer en sneller isoleren het devies.”

Voor mensen met een laag inkomen willen de fracties persoonsgebonden isolatie-tegoedbonnen. Daarnaast vragen de fracties naar het instellen van lokale isolatieteams en een ‘contingentenaanpak’, waarbij grote series gebouwen met dezelfde kenmerken, dezelfde isolatieoplossingen krijgen. “Helaas is het niet voor iedereen even makkelijk hun huis goed te isoleren”, aldus Herman Pieter Ubbens (CDA). “Met deze tegoedbonnen helpen we de mensen voor wie het lastig is om het te investeren bedrag helemaal voor te schieten.”

De fracties hebben schriftelijke vragen aan het College gesteld en hopen te horen wat het college voor extra maatregelen wil gaan nemen.