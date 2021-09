‘RUG toont onvoldoende verantwoordelijkheidsbesef voor kamernood’

nieuws

Slaapzakken op de vloer in de hal van het Academiegebouw - Foto: Joris van Tweel

De gemeenteraadsfracties van D66, SP, Student en Stad, CDA en VVD willen dat het gemeentebestuur zich uitspreekt over de uitlatingen van RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries, die hij afgelopen zondag liet optekenen in het NRC.

In het interview laat De Vries onder meer optekenen dat hij vindt dat zijn universiteit voldoende heeft gedaan om de woningnood onder internationale studenten tegen te gaan. De Vries vindt daarnaast dat de universiteit niet verantwoordelijk is voor de problemen die ook dit jaar weer zijn ontstaan bij de start van het nieuwe collegejaar.

De fracties vinden dat de RUG heeft nagelaten om internationale studenten tijdig te informeren over de huisvestingsproblematiek. De Vries toont met zijn uitspraken onvoldoende verantwoordelijkheidsbesef, zo stellen de fracties. “Er lijkt een grote tegenstelling te zijn tussen de inzet en het rolbesef van het college van B&W en die van de RUG”, zo schrijven de fracties.

Met name de fractie van D66 is verbaasd over de uitspraken van de bestuursvoorzitter. De RUG, de Hanzehogeschool en de gemeente hebben, na de bezetting van het Academiegebouw op 9 september jongstleden, samen afspraken gemaakt over hoe de woningnood door alle genoemde instellingen wordt aangepakt. De fractie vraagt zich, naar aanleiding van de uitspraken van De Vries, af of deze afspraken nog steeds staan.

De eerder genoemde raadsfracties zullen woensdagmiddag vragen stellen aan het college van B&W, tijdens het Politieke Vragenuur.