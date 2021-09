Raadsfracties: ‘Gemeentebestuur oorverdovend stil over Parkcommissie Stadspark’

nieuws

Foto: Stadspartij Groningen

De gemeenteraadsfracties van De Stadspartij, de VVD, de SP en het CDA vrezen dat plannen voor meer inspraak voor inwoners, over evenementen en recreatie in het Stadspark, inmiddels ‘vier maanden op hun gat liggen’, zo stelt Stadspartij-fractievoorzitter Amrut Sijbolts, namens de vier fracties.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen 2 juni stelde wethouder Roeland van der Schaaf dat er een Parkcommissie voor het Stadspark ging komen. Binnen deze commissie moeten omwonenden, die vrezen voor geluidsoverlast door meer evenementen en recreatie in het park, in gesprek kunnen gaan met mensen die plannen willen uitvoeren in het park.

Maar de raadsfracties zien daar nog niets van terug en eisen opheldering. “Wij zijn nu inmiddels bijna vier maanden verder en van de zijde van het college is het nog steeds oorverdovend stil. De Stadspartij, VVD, SP en CDA hebben signalen ontvangen en

het lijkt erop dat niemand ook maar iets heeft vernomen vanuit het college”, aldus Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van de Stadspartij. “Het stoort de ons dat er, net als zo vaak, pas achteraf met belanghebbenden wordt gesproken over (nieuwe) plannen van het college. En al helemaal dat het erop lijkt dat de toekomstige inspraak en participatie van inwoners over het Stadspark al vier maanden op z’n gat ligt.”

De vier fracties zullen woensdag vragen stellen aan het gemeentebestuur over de trage gang van zaken, tijdens het politieke vragenuur.