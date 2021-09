Protestwandeling tegen vernietiging natuurgebied Suikerzijde

nieuws

Foto: Voormalige vloeivelden van de Suiker Unie - maps.google.nl

De fractie van Partij voor de Dieren in de Groningse gemeenteraad gaat komende zondag een protestwandeling organiseren tegen de geplande natuurvernietiging op de voormalige vloeivelden van het Suikerunieterrein.

De wandeling start op de Neutronstraat. In ongeveer een uur worden deelnemers door het bedreigde natuurgebied geleid. Volgens organisator Jeroen van Linge gaan de bouwplannen grote schade veroorzaken. “Veel stadsbewoners in Nederland hebben afgelopen jaar ondervonden hoe het is als je opgesloten zit in je flatje driehoog achter en er geen natuurgebied in de nabijheid is”, vertelt Van Linge. “Bomen hebben een aantal essentiële functies die onmisbaar zijn voor het welzijn, zoals het opnemen van kooldioxide en het zuiveren van de lucht. De schaduw van bomen en de verdamping van water hebben een grote verkoelende werking. Eén boom koelt beter dan 10 airco’s.”

Met de sluiting van de suikerfabriek in Groningen in 2008 zijn de vloeivelden uitgegroeid tot een groene oase waar een breed scala aan zeldzame en kwetsbare dieren hun thuis hebben gevonden. Bij de realisatie van een woonwijk in het gebied gaat ook 6,6 hectare aan bomen en houtopstand sneuvelen. Tijdens de wandeling zullen diverse sprekers uitleggen wat de gevolgen van de plannen zijn. Zo zal Linda Wijnalda iets gaan vertellen over de vleermuizen in het gebied, en geeft ook fractievoorzitter Kirsten de Wrede een toelichting.

De wandeling start zondag om 12.00 uur bij de Loods aan de Neutronstraat 3 in Groningen.