Protestparade Unmute Us trekt door Stad: “Veel wagens, veel mensen” (foto’s)

nieuws

Foto: Annelies van Santen

De protestparade Unmute Us trekt zaterdagmiddag door de binnenstad. Het geluid van de protestactie is in een groot deel van de stad te horen.

De actievoerders verzamelden zich tussen 13.00 en 14.00 uur op de Concourslaan in het Stadspark. Rond 13.45 uur liet fotograaf Mike Weening weten dat het al erg druk was: “Er staan diverse wagens op de busbaan van de Paterswoldseweg. Ook als ik de Concourslaan in kijk, dan staan daar ook diverse wagens. De meeste wagens zijn uitgerust met muziekinstallaties en her en der worden nog voorbereidingen getroffen.”

Tekst gaat verder onder de video

De protestparade trekt door de binnenstad. Video: Annelies van Santen

27 wagens

Even na 14.00 uur verliet de stoet het Stadspark voor een protesttoer die rond de binnenstad voert. “We verwachten dat het in de omgeving van de route erg druk zal zijn”, laat een woordvoerder van de gemeente Groningen weten. “De parkeergarages langs de route zijn mogelijk minder goed te bereiken.” Aan de actie doen 27 wagens mee, vertegenwoordigd door tientallen organisaties uit de drie noordelijke provincies. Met de actie protesteren de evenementensector en de nachthoreca tegen de huidige coronamaatregelen. De parade eindigt om 17.00 uur in het Stadspark, waar vervolgens een aantal toespraken gehouden gaan worden.

OOG Radio

Op OOG Radio is de protestparade live te volgen. Vanaf 13.00 uur presenteren Henri Haan en Alexander Termeer een programma waarin alle ontwikkelingen op de voet gevolgd worden. Henri doet verslag vanaf locatie en interviewt diverse betrokennen, Alexander doet verslag van de landelijke ontwikkelingen. Het radioprogramma is via deze link te beluisteren.

Later meer.