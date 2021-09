Programma noordelijke districtsbeker amateurvoetbal

sport

Foto Andor Heij: PKC'83 - Pelikaan S

Vanaf dit weekeinde komen de amateurclubs vanaf de eerste klasse en lager weer voor het echt in actie. In eerste instantie voor de noordelijke districtsbeker.

De clubs uit de eerste en tweede klasse zijn bij elkaar in poules van vier ingedeeld. De eerste twee gaan door naar de knock-outfase. Dan stromen ook de hoofdklassers in. Onderstaand het programma van dit weekeinde in de poules waar de clubs uit de gemeente Groningen zijn ingedeeld. De meeste wedstrijden worden zaterdag afgewerkt. Er zijn al twee wedstrijden gespeeld.

Zaterdag:

Marum – VV Groningen

GVAV Rapiditas – Gruno (5-9)

Stadspark – PKC’83

Annen – The Knickerbockers

ASVB – Oranje Nassau

Bedum – VKW

GRC Groningen – Broekster Boys

Veenwouden – Oosterwolde

Gorecht – Veendam 1894

WVV – Pelikaan S

Zuidhorn – FC Lewenborg

Drachtster Boys – Hoogezand

NEC Delfzijl – Winsum 0-2 (Vrijdag)

GOMOS – Helpman (5/9)

Het onderstaande programma is van de clubs van de derde klasse en lager. Alleen de nummer één gaat door.

Helpman (zat) – Meedhuizen

WVV (zat) – BATO

ZEC – Middelstum

Omlandia derde deelnemer

Groen Geel – Blauw Geel’15

GEO – Amicitia VMC

Velocitas – Groninger Boys (zat)

Lycurgus – Ezinge

Glimmen – SJS

Meeden derde deelnemer

Be Quick 1887 (zat) – SGV

HS ’88 – Muntendam

Stedum – Mamio

GRC Groningen (zat) – SC Stadspark (zat) 1-1 (woensdag)

HFC’15 – VVK (zat)

Noordpool – SIOS

DVC Appingedam – Haren

ZNC – TEO

Rood Zwart Baflo – Potetos

Warffum – Noordwolde

Zondag:

Groninger Boys – Zevenhuizen

Woltersum – Engelbert

Forward – VVK

Groen Geel (zon) – Bakkeveen

De vier halve finalisten van de noordelijke districtsbeker spelen volgend seizoen in de “grote” KNVB beker. De amateurs spelen eerst tegen elkaar, maar daarna bestaat de kans dat zij een profclub ontmoeten.