Programma derde en beslissende ronde noordelijke districtsbeker

sport

Foto: Andor Heij. VV Groningen - GVAV Rapiditas.

Dit weekeinde staat de derde en laatste ronde van de noordelijke districtsbeker op het programma. Daarin valt de beslissing welke clubs door gaan naar de knock-outfase.

In de poules met eerste en tweedeklassers gaan de eerste twee door. In de poules met lager spelende teams alleen de nummers één. Vierdeklasser Engelbert plaatste zich donderdag. Vorig weekeinde was VV Groningen door de tweede zege al zeker van de volgende ronde. De meeste andere wedstrijden worden zaterdag gespeeld.

Het programma met daarin de clubs uit de gemeente Groningen.

Eerste en tweede klasse:

PKC’83 – Knickerbockers

Annen- Stadspark (19/9)

VV Groningen – Gruno

GVAV – Marum

VV Groningen door

SVBO – Bedum

VKW – Oranje Nassau

Oosterwolde – Broekster Boys

GRC Groningen – Veenwouden

Veendam 1894 – Pelikaan S

WVV – Gorecht

NEC Delfzijl – GOMOS

Helpman – Winsum

Zuidhorn – Drachtster Boys

Hoogezand – FC Lewenborg (19/9)

Derde klasse en lager

Helpman (zat)- WVV (zat)

BATO – Meedhuizen

Middelstum – Omlandia

ZEC vrij.

Amicitia VMC – Blauw Geel’15

Groen Geel – GEO

Glimmen – Meeden

SJS vrij

Be Quick 1887 (zat) – HS’88

Muntendam – SGV

GRC Groningen (zat) – Stedum

Mamio – Stadspark (zat)

HFC’15 – Noordpool

SIOS – VVK (zat)

Haren – TEO

ZNC – DVC Appingedam

Potetos – Noordwolde

Warffum – Rood Zwart Baflo

Zondag:

Engelbert – Zevenhuizen 3-2 (16/9)

Groninger Boys – Woltersum

Engelbert door

Forward – Groen Geel (zon)

Bakkeveen – VVK (zon)

Uitslagen eerste ronde districtsbeker

Uitslagen tweede ronde districtsbeker