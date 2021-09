Profcontract voor opleidingsspeler Bjorn Meijer bij FC Groningen

nieuws

Foto via FC Groningen

De 18-jarige Bjorn Meijer heeft vrijdagmiddag zijn eerste profcontract getekend bij FC Groningen. De linkerflankspeler uit de opleiding van de club tekende een overeenkomst voor twee seizoenen, met een optie op nog een jaar.

Bjorn Meijer begon met voetballen bij VV Helpman en doorliep vanaf het onder-12 elftal alle jeugdteams van FC Groningen. De vleugelspeler werd in 2021 uitgeroepen tot Strijder van het Jaar binnen de opleiding van de club. Meijer debuteerde afgelopen seizoen in het eerste elftal van FC Groningen, tijdens de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Daarna deed trainer Danny Buijs nog twee keer een beroep op Meijer in de hoofdmacht.

“Bjorn is een speler met het FC Groningen-DNA. Het feit dat de technische staf van de eerste selectie al regelmatig een beroep op hem heeft gedaan, geeft aan dat wij de potentie zien en geloven dat Bjorn in Euroborg kan spelen”, zo stelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. “Met het vertrek van Gudmundsson en Poll zullen de kansen voor Bjorn op speeltijd in het eerste nog verder toenemen.”