Primeur voor UMCG met nieuw type PET/CT-scanner voor het hele lichaam

Op de foto v.l.n.r.: Andor Glaudemans, Ronald Borra, Ate van der Zee (UMCG-bestuursvoorzitter), Bernd Ohnesorge (President EMEA, Siemens Healthineers) en Paul van Snick (gespecialiseerd PET/CT-laborant UMCG). - Foto: Jan Pruim.

Vanaf halverwege september gaat het UMCG, als eerste ziekenhuis in Nederland, patiënten onderzoeken met behulp van de Vision Quadra Whole-Body PET/CT-scanner. Met dit apparaat kan sneller gescand worden, met minder nucleaire speurstof.

Het apparaat werd afgelopen donderdag in gebruik genomen en het UMCG verwacht halverwege september de eerste patiënten. Na ziekenhuizen in Bern, Sydney en Heidelberg is het UMCG wereldwijd het vierde ziekenhuis dat met de Biograph Vision Quadra van Siemens Healthineers gaat werken. De Quadra maakt het mogelijk om een groter gebied van het lichaam van de patiënt in één keer te scannen, met minimale hoeveelheden radioactieve speurstoffen en in minder tijd.

Naast de klinische voordelen biedt de Whole-Body PET/CT-scanner ook meer mogelijkheden voor onderzoek, onder meer naar Long COVID. Ook is het apparaat inzetbaar voor onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, met als doel te bepalen of grootschalig vervolgonderzoek al dan niet zinvol is. Daarnaast gaat het UMCG ook onderzoek doen naar de mogelijkheden om, met behulp van kunstmatige intelligentie, infecties en oncologische processen beter te herkennen. Daarmee zouden meerdere ingrijpende operaties vermeden kunnen worden.