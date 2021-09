Prestigieuze ‘schuldeloze plasticprijs’ gaat naar kunstenares Maria Koijck uit Stad

nieuws

In Milaan zijn donderdagavond de Rosanna Orlandi Guiltless Plastic Prizes uitgereikt. Eén van de winnaars is de Groningse beeldend kunstenaar Maria Koijck. Zij sleepte de Emotion on Communication categorie in de wacht.

Koijck kreeg de prijs voor haar videoproductie over het afval wat vrijkwam tijdens een borstreconstructie. Deze moest ze ondergaan, nadat er borstkanker bij Koijck was geconstateerd.

De prijzen werden donderdagavond uitgereikt in het Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci in Milaan. De prijs, uitgeschreven door designbureau Rosanna Orlandi, bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro. De prijs werd drie jaar geleden in het leven geroepen en is bedoeld als uitdaging om plastic afval te hergebruiken in ontwerpfuncties.

Koijck was duidelijk blij met het nieuws dat ze de prijs heeft gewonnen, zo valt te zien en te lezen op de Facebook-pagina van de beeldend kunstenares.