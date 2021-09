Politie zoekt getuigen van bedreiging met scherp voorwerp

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op de Timpweg in de stad Groningen heeft dinsdagochtend een bedreiging met een scherp voorwerp plaatsgevonden. De politie is op zoek naar getuigen.

De bedreiging vond plaats rond 11.25 uur. In het Facebook-bericht schrijft de politie niet wat er precies is gebeurd, en of er mensen gewond zijn geraakt. Wel meldt de politie dat men op zoek is naar getuigen. In het bijzonder wil men graag in contact komen met drie dames. Zij zijn getuige geweest van het steekincident. Agenten hebben ook met de dames gesproken, maar de contactgegevens zijn onbekend gebleven. “Herken jij je hierin, neem dan alsjeblieft contact met ons op.”

Dat geldt ook voor andere mensen die getuige zijn geweest of rond 11.25 uur iets verdachts gezien of gehoord hebben aan de Timpweg. Mensen kunnen zich melden op telefoonnummer 0900 88 44 of kunnen bellen met Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800 7000.