Politie zoekt getuigen en camerabeelden van explosie en voertuigbrand aan Medanstraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie in Groningen is op zoek naar getuigen van een explosie aan de Medanstraat in de Korrewegwijk. Deze explosie zorgde voor een autobrand.

Rond 03:15 uur hoorden buurtbewoners een korte explosie, gevolgd door een brand bij een voertuig. De explosie en de daarop volgende brand hebben veel schade aan een geparkeerde auto toegebracht.

De politie is dinsdagmiddag nog steeds druk met het onderzoek naar dit incident. Agenten zijn op zoek naar mensen die mogelijk iets hebben gezien of bijvoorbeeld beschikken over camerabeelden. Zij kunnen informatie delen via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.