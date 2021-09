Politie vindt twee gewonde personen in woning Vinkhuizen

nieuws

Foto: Ronnie Ploeg voor Persbureau Meter (112 Groningen)

De politie heeft vrijdagochtend twee gewonde personen aangetroffen in een woning aan de Marmerstraat in Vinkhuizen.

De twee personen zijn met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat zich precies in de woning heeft afgespeeld.

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart in en rond de woning. De Marmerstraat is afgezet.

Meer informatie volgt later..

In een woning aan de Marmerstraat in #Groningen zijn vanochtend twee gewonde personen aangetroffen. Beide zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Wij zijn een nader onderzoek gestart in de woning. Meer informatie volgt later. — Politie Groningen (@polgroningen) September 3, 2021