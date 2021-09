Politie vindt inactieve hennepkwekerij in portiekwoning aan Vaargeul in Lewenborg

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Agenten hebben donderdagmiddag een niet actieve hennepkwekerij aangetroffen in een portiekwoning aan de Vaargeul in Lewenborg.

De politie deed donderdagmiddag een inval in de woning. Een woordvoerder van de politie heeft aan 112 Groningen laten weten dat de kwekerij niet meer in werking was. Over de omvang van de kwekerij kan de politie nog geen uitspraak doen.

In de woning werd niemand aangetroffen. Er werden dan ook geen verdachten aangehouden. Agenten verrichtten donderdagmiddag onderzoek in de woning, waarna een gespecialiseerd bedrijf ter plaatse kwam om de kwekerij te ruimen. Enexis kwam ook naar de Vaargeul om de stroomvoorziening in de woning af te sluiten.